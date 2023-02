José Dirceu está ‘evoluindo bem’ e deve sair da UTI no sábado, diz filho

José Dirceu foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, e passou por uma cirurgia no cérebro

O ex-ministro José Dirceu está se recuperando bem após passar por cirurgia no cérebro, segundo o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), filho dele. O parlamentar afirmou nesta sexta-feira, 24, que a operação foi bem sucedida, conforme avaliação da equipe médica. “Hoje (sexta) ele já mandou um áudio, recuperação evoluindo bem, amanhã (sábado, 25) já deve sair da UTI, médicos avaliam que a cirurgia foi muito bem sucedida”, disse Zeca Dirceu.

José Dirceu foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, e passou por uma cirurgia no cérebro nesta quinta-feira, 23, após ser diagnosticado com um quadro de hematoma subdural. O procedimento foi feito com o intuito de drenar líquido e desfazer um coágulo.

Ainda na quinta-feira, Zeca Dirceu afirmou que o quadro do pai era estável e que ele havia sido internado em UTI por precaução. O político disse que o diagnóstico de hematoma subdural foi feito há algumas semanas.

Estadão Conteúdo