Joice Hasselmann rebate críticas machistas

Joice Hasselmann, 45, rebateu os comentários machistas que diz ter recebido após ter emagrecido 24 quilos. A jornalista fez o relato em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Ela inicia o vídeo afirmando como a sociedade brasileira é “machista” e “preconceituosa”. “Machismo que vem de outras mulheres. Eu tenho compartilhado algumas imagens que saem na imprensa sobre a transformação do meu corpo com o protocolo JH.”

Ela conta que emagreceu 24 quilos de gordura e conseguiu passar por esse processo de maneira muito saudável. “Mantendo minha pele firme, mais jovem. Tem toda uma técnica, e é por isso que eu compartilho o protocolo com muitas mulheres e muitos homens com resultados excepcionais.”

No entanto, ela reparou que nos últimos tempos têm recebido muitos comentários machistas. “E aí não faltou linguarudos para dizer: ‘Meu Deus, como vai falar de política se posta foto de biquíni?’, ‘Nossa, a Joice postou foto de biquíni. Que absurdo’. E muitos comentários vindos de mulheres. Cadê aquela história de ‘Meu corpo, minhas regras’?”.

Em seguida, ela desabafa que as fotos sensuais não vão diminuir a sua capacidade e inteligência. “Muitos homens fazendo comentários grosseiros, mais do que machistas, sexistas, esses eu bloqueio logo. Eu queria dizer uma coisa: No que diminui a minha intelectualidade ou minha capacidade de fazer uma análise política o fato de eu postar uma foto de biquíni? No que me diminui eu compartilhar meu sucesso? No que me reduz, repito, intelectualmente, eu postar uma foto de biquíni?”, indagou ela.

Ela acrescenta que todas essas críticas são “preconceituosas e nojentas”, por isso não vai mais aceitar isso. “Não consigo ver todos os comentários, mas quando eu vejo um comentário machista, eu bloqueio, denuncio, ponho para fora. Não vou aceitar esse tipo de coisa aqui”, acrescentou.

Na legenda, ela também demonstrou seu descontentamento com as críticas feitas sobre o seu corpo. “É asqueroso ver o volume de machismo e preconceito que existem na sociedade. É mais triste ainda é ver preconceito de mulher contra mulher. Minhas fotos de biquíni renderam muita elogios, mas também atiçaram a língua dos preconceituosos. Porém, aqui não!!! Não aceito patrulha de ninguém e nenhuma pessoa deveria aceitar. Preconceito é além de criminoso, cafona”, escreveu ela na legenda.