Jereissati admite que pode desistir de concorrer a reeleição no Senado em 2022

O senador Tasso Jereissati admitiu nesta terça-feira (14), que não pretende disputar reeleição para o Senado no pleito de 2022.

De acordo com o psdbista, a idade de 72 anos e o desejo de ficar com família e os netos podem pesar na decisão de parar com a vida política.

O senador cearense ainda é visto como pré-candidato nas prévias para candidato à presidência da República pelo PSDB, mas a movimentação é tida pelos companheiros de partido como apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.