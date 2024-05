JBr News Governo mal avaliado pelo Brasil

Uma nova rodada de pesquisas de opinião pública sobre o Governo Lula, feita por dois institutos de pesquisa diferentes (CNT/MDA e Genial/Quaest), chegaram ao mesmo resultado: a popularidade do Presidente Lula caiu a patamares que igualam a percepção “positiva” com a “negativa” por parte da população brasileira.

Esses números coincidentes demonstram que todo o esforço do governo para melhorar a economia não chegou aonde interessa, ou seja, ao eleitor. Parte deste resultado vem da polarização entre direita X esquerda no Brasil, mas vem também da dificuldade em se fechar o mês com o rendimento do brasileiro.

Esse resultado projeta um aumento do descontentamento da população com o Governo Federal e engrossa a parcela dos eleitores que não querem nem Lula e nem Bolsonaro.

Essa é a análise de hoje com Alexandre Jardim. Confira!