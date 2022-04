Janot se filia ao Podemos e sigla tenta convencê-lo de pré-candidatura

A filiação de Janot ao Podemos do Distrito Federal aconteceu no dia 1º deste mês

O ex-procurador-Geral da República Rodrigo Janot se filiou ao Podemos e pode ser pré-candidato nas eleições deste ano. Ao menos é o que deseja a sigla, segundo o senador Alvaro Dias, líder do partido no Senado.

A filiação de Janot ao Podemos do Distrito Federal aconteceu no dia 1º deste mês. “Ele tinha pedido discrição, porque não pretendia ser candidato, mas, diante desse fato do TCU, até para ver se estimula ele a disputar as eleições, divulgamos a filiação”, disse o senador, em entrevista ao UOL hoje.

Dias se refere à investigação aberta pelo TCU (Tribunal de Contas da União), que decidiu responsabilizar o ex-procurador do MPF (Ministério Público Federal) Deltan Dallagnol e Janot por eventual pagamento de R$ 2 milhões decorrente de gastos com passagens e diárias para servidores que atuaram na força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba.

“Acho que a melhor resposta seria uma candidatura”, acrescentou Alvaro Dias. O senador não citou o cargo para o qual o ex-PGR disputaria a eleição, mas é especulado que Janot tente ocupar uma cadeira na Câmara Federal.

A bancada do Podemos no Senado divulgou uma nota contra o TCU após o anúncio da investigação. “O momento é de perplexidade, pois já se nota que o modelo da Operação, que rendeu notoriedade externa ao Brasil, vai se esmaecendo pela soltura desmotivada de criminosos”.

Caso os dois fossem condenados e realmente se tornassem candidatos, eles poderiam sofrer contestações, já que um julgamento que os declarassem culpados poderia torná-los inelegíveis e retirar seus direitos políticos, conforme define a Lei da Ficha Limpa.

DISPUTA PRESIDENCIAL

Após a saída do ex-juiz Sergio Moro do Podemos – então pré-candidato à Presidência da República -, Alvaro Dias disse ao UOL que representantes regionais do partido irão se reunir no próximo dia 27 para discutir o papel da sigla na disputa presidencial.

“Acho que temos um bom tempo pela frente, muita água para passar debaixo da ponte”, disse o senador.