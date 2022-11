Janja vai dar entrevista para a TV Globo

A conversa, com as jornalistas Poliana Britta e Maju Coutinho, vai ao ar no Fantástico de domingo (13)

Mônica Bergamo

São Paulo, SP A socióloga Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, vai dar uma entrevista para a TV Globo. Ela deve falar com a emissora na próxima segunda (7). A conversa, com as jornalistas Poliana Britta e Maju Coutinho, vai ao ar no Fantástico de domingo (13). O programa é uma das principais atrações da emissora. A futura primeira-dama do Brasil nunca deu uma entrevista. Ela chegou a cogitar conversar com a imprensa em determinados momentos, mas a orientação da campanha foi a de preservá-la para evitar polêmicas desnecessárias. Suas únicas declarações, curtas, foram feitas em comícios, em um ambiente favorável e controlado. Ela também costumava postar vídeos em suas redes sociais com as imagens dos comícios, e também em cenas em que aparecia ao lado de Lula, ou cantando e dançando. Janja e Lula se casaram em maio, em São Paulo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Os dois oficializaram o namoro quando o ex-presidente deixou a prisão. O namoro deles foi revelado pelo economista Luiz Carlos Bresser-Peireira, que visitou Lula na prisão em maio de 2019 e ouviu dele a confidência.