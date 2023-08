Janja diz que meme crítico a Zanin ‘tem um tantinho de trágico’

Primeira-dama fez crítica leve ao magistrado na rede social; ministro indicado por Lula tem sido alvo da base e militância por posicionamentos conservadores

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comentou no Twitter um meme crítico ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, recém-indicado por Lula (PT) à Corte.

Ela disse que a montagem, que ironiza o magistrado, é engraçada, “mas tem um tantinho de trágico”.

O vídeo começa com uma imagem de Zanin borrada. Em seguida, surge uma filmagem de Janja tirando seus óculos e limpando-os.

Quando a primeira-dama volta a colocá-los no rosto, já com as lentes limpas, consegue então ver que a imagem, igual à de Zanin, era na verdade de André Mendonça, ministro do STF indicado por Jair Bolsonaro (PL).

Um internauta postou o vídeo no Twitter perguntando quem era o autor do meme. Janja respondeu com um emoji de uma mulher com a mão no rosto, cobrindo os olhos, como se estivesse constrangida.

Em seguida, um internauta responde: “Parece que a @JanjaLula não gostou muito da sua postagem. Mas nós brasileiros não gostamos nada da indicação do Zanin pelo @LulaOficial”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela, então, faz a tréplica: “O meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico”.

A primeira-dama quebrou assim, de forma indireta, o silêncio que vinha mantendo sobre a escolha de seu marido para a mais alta corte do país.

Zanin vem sendo criticado por apoiadores de Lula pelo seu posicionamento em julgamentos sobre temas caros à esquerda.

Na quinta (24), ele votou contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O influenciador Felipe Neto e as deputadas federais Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e Erika Hilton (PSOL-SP) foram às redes sociais criticar o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Defenderei o voto no Lula em 2022 até a morte, mas classifico esse como seu maior erro até agora. Imperdoável, inexplicável e inaceitável. Temos agora 3 ministros ultraconservadores na corte”, escreveu Felipe Neto.

Já políticos de centro-direita e de direita felicitaram o voto do ex-advogado de Lula, como o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), líder da bancada evangélica no Congresso, o deputado bolsonarista Filipe Barros (PL-PR) e Magno Malta.

Na última semana, o ministro apresentou relatório para manter a condenação de dois homens acusados de furtar um macaco de carros, dois galões com combustível e uma garrafa enchida pela metade com óleo diesel –itens que, juntos, foram avaliados em R$ 100.

Neste caso, ele seguiu precedentes do próprio STF, já que um dos réus era reincidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zanin foi também criticado por apoiadores de Lula por ter sido o único ministro do Supremo a votar contra a tipificação da homotransfobia como crime de injúria racial.

No voto, o magistrado sustenta a decisão com base em questões processuais, e afirma que a agressão pessoas LGBTQIA+ é grave no país.

Os recentes votos de Zanin ampliaram a pressão da base do presidente para escolher um nome mais à esquerda, de preferência uma mulher negra, para a vaga de Rosa Weber, que completará 75 anos em outubro e terá de se aposentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliados de Lula, tanto da ala política como jurídica, porém, dizem duvidar que as cobranças surtam algum efeito na decisão do petista, que busca lealdade e maior facilidade de diálogo no próximo integrante da corte.