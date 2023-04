Janja comemora demissão de técnico do Flamengo

Ele não resistiu à derrota por 4×1 para o Fluminense no último domingo, que culminou no vice-campeonato Carioca

Torcedora do Flamengo, a primeira-dama do Brasil, Janja, comemorou a demissão do técnico Vitor Pereira, que estava no clube há pouco mais de três meses. A queda do português aconteceu nesta terça-feira (11), anunciada pelo clube carioca.

Ao total, o português comandou o rubro-negro em 21 jogos, com 12 vitórias, dois empates e sete derrotas, um aproveitamento de 60%. Ele não resistiu à derrota por 4×1 para o Fluminense no último domingo, que culminou no vice-campeonato Carioca.

Além do estadual, Vitor Pereira também foi vice da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara, além de ter ficado apenas com o terceiro lugar no Mundial de Clubes.