Já no Egito para a COP-27, Lula terá reunião reservada com John Kerry

O presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já chegou à Sharm El-Sheikh, cidade no Egito onde é realizada a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27).

Lula terá uma reunião reservada com o enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, no fim da tarde desta terça-feira, de acordo com a assessoria de imprensa do presidente eleito.

O horário exato do encontro, contudo, não foi informado.

Estadão conteúdo