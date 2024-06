Izalci lamenta as suspeitas de desvios de doações e de irregularidades no leilão de arroz

Em uma viagem que durou pouco mais de 12 horas, o senador Izalci Lucas (PL/DF) esteve, nesta segunda-feira, 10 de junho, em Porto Alegre, em uma reunião com parte da bancada do Rio Grande do Sul e com empresários para impulsionar o projeto de reconstrução do estado após as maiores inundações deste século na região. Em um almoço na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), o senador disse ter ido ao Rio Grande para “conhecer de perto o que está sendo feito na prática”.

Izalci visitou, juntamente com o deputado federal Sanderson (PL/RS), a Vila Santo Operário, em Canoas, onde viu um cenário de devastação. Segundo o senador, há muito trabalho a ser feito, e a união de parlamentares com o empresariado é fundamental para reconstruir o Rio Grande do Sul.

O senador do DF lamentou as informações de desvios de doações e suspeita de irregularidades no leilão do arroz. Ele ouviu de representantes do agro que 86% da safra de arroz já havia sido colhida nas regiões afetadas pelas enchentes. “Temos de apurar esse leilão, investigar”, afirmou o senador.

Izalci encerrou sua rápida visita ao Rio Grande do Sul no abrigo “Pata Molhada” , que fica em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, e que, durante as enchentes, chegou a abrigar mais de 3 mil cães.

O deputado Sanderson fez questão de agradecer o senador Izalci por ter ido conhecer de perto a tragédia no Rio Grande do Sul. “Foi o primeiro senador e único, até agora, de fora do estado do Rio Grande do Sul, que veio acompanhar e veio com o olhar de ajudar”, finalizou o parlamentar gaúcho.