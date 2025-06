Itamaraty diz que autoridades brasileiras foram a Israel a despeito de alerta para evitar viagem

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Itamaraty informou, por meio de nota nesta segunda-feira (16), que os prefeitos e demais políticos brasileiros que estão em Israel ignoraram a contraindicação do órgão de viajar ao país, que atacou o Irã na última sexta-feira (13), iniciando uma onda de ofensivas mútuas.

“Em junho corrente, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular da Embaixada do Brasil em Tel Aviv”, diz a nota.

O órgão informou ainda que a orientação que desaconselha as viagens não essenciais à região existe desde 2023, além da recomendação de que os brasileiros que se encontrassem em Israel considerassem deixar o país.

O grupo de políticos teria sido convidado por Israel para comparecer a MuniExpo Israel 2025, uma feira internacional de tecnologia.

Um primeiro grupo com 12 autoridades, incluindo dois prefeitos de capitais, está sendo retirado da Jordânia nesta segunda-feira por via terrestre rumo à Arábia Saudita, após mobilização do Ministério das Relações Exteriores e das embaixadas brasileiras de Amã (Jordânia), Tel Aviv (Israel) e Riad (Arábia Saudita).

Após o trajeto, o grupo embarcará em um avião fretado pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), um dos integrantes.

Conforme mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S,Paulo, nove deles irão de voo particular: Cícero Lucena, Álvaro Damião, Márcio Lobato (secretário de Segurança de Belo Horizonte), Francisco Nélio (tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios), Welberth Porto (prefeito de Macaé), Claudia da Silva (vice-prefeita de Goiânia), Janete Aparecida (vice-prefeita de Divinópolis), Johnny Maycon (prefeito de Nova Friburgo) e Francisco Vagner (secretário de Planejamento de Natal).

De acordo com fontes do Itamaraty, o processo de resgate de civis do território ainda está sendo avaliado pelo governo brasileiro. A embaixada do Brasil em Tel Aviv está responsável pelo contato e assistência prestada aos brasileiros que estão no local.

A operação foi viabilizada a partir de coordenação mantida pessoalmente pelo Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, junto a seu homólogo da Jordânia ao longo do fim de semana. As embaixadas do Brasil em Amã, em Tel Aviv e em Riad têm prestado apoio ao grupo.

Já para as outras 27 autoridades convidadas que permanecem em Israel o governo israelense apresentou uma proposta similar de saída por terra até a Jordânia nos próximos dias, para que, conforme a disponibilidade, embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil.

Ainda nesta segunda, a embaixada do Brasil em Tel Aviv tomou conhecimento de tentativas de golpes de criminosos que, por mensagens de aplicativo, estariam oferecendo lugares em voos para deixar Israel.

Na nota, o Itamaraty reforçou que o espaço aéreo israelense continua fechado, sem previsão de reabertura.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv insta todos os brasileiros e brasileiras em Israel a seguirem estritamente as recomendações do “Home Front Command” israelense e a permanecerem sempre nas proximidades de abrigo fortificado para onde devem se dirigir imediatamente ao ouvir sirenes ou outros alertas.

Recomenda-se a todos os brasileiros e brasileiras em Israel acompanharem com atenção a página da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em especial a seção de “Alerta Consular”, que será atualizada em caso de novos desdobramentos.