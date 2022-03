Isolado, Mourão não foi convidado para reunião ministerial

O encontro deve alinhavar os primeiros acertos para a reforma ministerial que deverá ocorrer até o fim do mês

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O vice-presidente Hamilton Mourão não foi convidado para a reunião que o presidente Jair Bolsonaro (PL) conduz nesta quinta-feira (17) com todos os ministros da Esplanada.

O encontro deve alinhavar os primeiros acertos para a reforma ministerial que deverá ocorrer até o fim do mês devido ao prazo de desincompatibilização para quem será candidato em outubro.

Enquanto a conversa acontecia, Mourão se reunia em seu gabinete com o prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy (PDT-RS).

Além de Mourão, também está ausente a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que está em agenda em Nova York.

Nesta quarta-feira (16), Mourão se filiou ao Republicanos, partido pelo qual deve disputar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. O evento também não foi prestigiado por seus colegas de governo.

Compareceram o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que deve concorrer ao governo do estado, e o da Cidadania, João Roma, também filiado ao Republicanos. Roma, no entanto, passou o dia com Bolsonaro na Bahia e só chegou após o fim do evento. Ele ainda analisa a possibilidade de migrar para o PL.

Mourão e Bolsonaro se distanciaram desde a eleição em 2018. Recentemente, o vice foi desautorizado pelo presidente e ambos não se falaram por pelo menos uma semana após o episódio.