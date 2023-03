Iphan divulga relatório de recuperação das sedes dos Três Poderes

O documento consolida os dados sobre as ações de recuperação realizadas nos bens arquitetônicos protegidos pelo Instituto

I Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ligado ao Ministério da Cultura, divulgou, nesta terça-feira (07), o relatório de vistoria das ações de restauro dos bens materiais destruídos durante os atos antidemocráticos nas sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

O documento consolida os dados sobre as ações de recuperação realizadas nos bens arquitetônicos protegidos pelo Instituto e pretende servir de base para a tomada de decisão do Iphan, do Ministério da Cultura e da Unesco em tarefas relacionadas à preservação e à restauração dos bens.

“O relatório foi um esforço da Superintendência do Iphan-DF em dar um panorama geral sobre a superação dos desafios advindos dos ataques de 8 de janeiro. Ele poderá alimentar iniciativas de gestão do patrimônio, seja pelo Iphan, seja pelas instituições envolvidas”, explica o superintendente substituto do Iphan-DF, Thiago Perpétuo.

O relatório é composto por cinco partes, cada uma relativa a um bem visitado e vistoriado: Câmara dos Deputados, Senado Federal, Praça dos Três Poderes (incluindo Museu da Cidade e Espaço Lúcio Costa), Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). Para a produção do documento, foram feitas visitas técnicas aos edifícios tombados atingidos, descrevendo as ações de recuperação realizadas, bem como identificando a estrutura organizacional destinada à restauração dos bens móveis e integrados.

De acordo com o relatório, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados e o Senado Federal foram bem sucedidos nas ações empreendidas para recuperação, visto que as edificações estão em funcionamento. A única exceção diz respeito ao STF, no qual apenas o plenário está em pleno funcionamento.

Sobre a praça dos Três Poderes, os técnicos do Iphan-DF observaram que as pedras soltas que haviam sido deixadas sobre diversos pontos da praça foram recolhidas e armazenadas pela Novacap e parte pelo SLU para uma posterior recomposição, conforme orientação da Secretaria de Cultura.

As ações ainda não desenvolvidas, sejam emergenciais, de médio ou de longo prazo, continuam sendo acompanhadas e recebendo as devidas orientações técnicas por parte do Iphan. Entre elas, estão a substituição de vidros, espelhos e carpetes; e o mapeamento de danos em elementos petrificados ou painéis de arte integrados à arquitetura.

O presidente do Iphan, Leandro Grass, ressaltou a eficiência das instituições nas ações de recuperação ao Patrimônio Cultural e a força da democracia. “Respondemos rapidamente com as ações de recuperação dos edifícios protegidos pelo Iphan e orientamos as equipes técnicas das instituições afetadas. A democracia vive e junto com ela o Patrimônio Cultural Brasileiro”, disse.

O relatório é um desdobramento do primeiro panorama apresentado pelo Iphan, após os atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília (DF).

As informações são do Iphan