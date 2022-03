Iphan apoia festival de música gospel e reforça guinada conservadora

Não se tem notícia de que o órgão federal de preservação do patrimônio tenha apoiado um show do tipo antes

O Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está apoiando um festival de música gospel em Pirenópolis, no estado de Goiás, cidade na qual o único bem imaterial registrado é a Festa do Divino Espírito Santo.

Não se tem notícia de que o órgão federal de preservação do patrimônio tenha apoiado um show do tipo antes –o Iphan costuma apoiar expressões culturais associadas a religiões, como o Círio de Nazaré, em Belém, e as festas do Divino em Pirenópolis e Paraty, no litoral fluminense, reconhecidas como patrimônio imaterial, mas não ações religiosas diretas.

O Festival Louva Piri acontece nos dias 1º e 2 de abril e terá uma noite dedicada a evangélicos e outra a católicos, com shows do ganhador do Grammy latino Delino Marçal e do perito judicial, psicólogo e cantor Diego Fernandes.

De acordo com a imagem de divulgação do evento, que traz estampado o logotipo do Iphan, Fernandes vai apresentar o “EvangelizaShow”, espetáculo que mistura rock, reggae e devoção, segundo a descrição na sua página no Spotify. O festival é realizado pela Secretaria de Cultura de Pirenópolis, que o apresentou como “um evento para elevar a alma”.

A reportagem questionou o Iphan sobre como apoiar um festival gospel se relaciona com as funções do órgão, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Sob o governo Bolsonaro, o instituto nomeou religiosos sem experiência na área do patrimônio em cargos-chave. Para a posição de diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial, foi escolhido o pastor Tassos Lycurgo, que, segundo seu site, fez pós-doutorado em apologética cristã pela Oral Roberts University, uma universidade cristã localizada em Tulsa, nos Estados Unidos.

A presidente do Iphan, Larissa Peixoto, posta com frequência em seu Instagram referências a Cristo e trechos da Bíblia, além de falar bastante em Deus. Também em Pirenópolis, o Iphan apoia a apresentação de orquestras e corais nas igrejas Matriz e do Carmo, mas ambas são tombadas pelo órgão no conjunto urbanístico da cidade.