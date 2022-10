Internautas relatam encerramento de votação em cidades no exterior

De acordo com imagens, o ex-presidente Lula teria vencido com margem larga de votos no exterior, seguido por Bolsonaro

Relatos nas redes sociais dão conta de que já foram encerradas as votações para a Presidência do Brasil em algumas cidades da Ásia, como Xangai e Tóquio, e na Oceania, como Austrália e Nova Zelândia. Fotos que seriam de boletins de urna, afixadas na parte externa da embaixada na Nova Zelândia, por exemplo, foram coletadas por brasileiros que vivem em Wellington. De acordo com essas imagens, Lula teria vencido com margem larga de votos, seguido por Bolsonaro. Ciro teria conseguido a terceira colocação e Simone Tebet, a quarta. O TSE só divulga oficialmente os resultados das eleições no País e no exterior depois de fechada a votação no Brasil, às 17 horas (horário de Brasília). Estadão Conteúdo