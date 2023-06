Indígenas se mobilizam em Brasília contra o marco temporal

Cerca de 2.000 indígenas acompanham nesta quarta-feira (7) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a retomada da votação do marco temporal

João Gabriel

Brasília, DF

Cerca de 2.000 indígenas acompanham nesta quarta-feira (7) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a retomada da votação do marco temporal no STF (Supremo Tribunal Federal).

O número é uma estimativa das organizações dos atos dos povos indígenas na capital federal. A mobilização conta com um acampamento, além de mesas de debate e palestras sobre o tema em Brasília e em outras cidades do país.

O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, após um pedido de vista feito em 2021. Até então, o ministro Edson Fachin já votou contra o marco temporal, e Nunes Marques, a favor da tese.

Depois de Moraes deverá votar o ministro André Mendonça, e há o receio, por parte de lideranças indígenas, de que ele possa suspender o julgamento e, assim, atrasar o seu desfecho.

Na última vez em que o marco temporal foi ao plenário do Supremo, em 2021, os indígenas acompanharam a votação por um telão em frente ao prédio da Corte, na praça dos Três Poderes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desta vez, no entanto, apenas um pequeno grupo de dezenas de indígenas foi autorizado a se posicionar próximo ao STF, onde permanecem entoando cantos e carregando faixas contra o marco temporal.

Algumas lideranças acompanham o julgamento de dentro do STF, mas a maior parte dos indígenas que viajaram a Brasília permanece no acampamento na Esplanada, onde há transmissão, ou em frente ao Congresso Nacional, onde há um pequeno carro de som.

Os atos são acompanhados por carros e agentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública disse que, por questões de segurança, não vai divulgar o efetivo mobilizado.

Os indígenas chegaram a Brasília no início da semana. Na manhã desta quarta, grupos fizeram rituais guarani e tupinambá, e uma marcha foi realizada à tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a bancada ruralista se mobilizou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tentar se antecipar ao julgamento no STF -que pode derrubar a tese do marco temporal, seguindo o entendimento dos movimentos indígenas.

Após deputados aprovarem o projeto que consolida a tese do marco temporal, defendida por ruralistas, o governo aposta que o Senado dê tramitação mais lenta ao tema. Com isso, o Supremo teria tempo para formar maioria contra o marco.

A tese do marco temporal, defendida pela FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), determina que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada pelos povos na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. O principal argumento a favor da medida é o de garantir segurança jurídica.

Os indígenas refutam a ideia e argumentam que, pela Constituição, têm direito a seus territórios originais, não limitados por uma determinada data.