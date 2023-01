Idosa golpista já foi presa por tráfico de drogas

Segundo o Fantástico, em 2014 Maria de Fátima foi presa em flagrante e cumpriu três anos de prisão por tráfico de drogas

Entre as inúmeras pessoas que participaram dos atos antidemocráticos e terroristas no último dia 8, se destacam os idosos. Entre eles, está a catarinense Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos.

Nos vídeos gravados durante o vandalismo, Maria de Fátima aparece convocando outras pessoas para a “guerra”. “Olha aqui, pessoal. Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina. 67 anos. Tá aqui quebrando tudo”, diz um homem atrás da câmera.

“Vamos para a guerra. É guerra. Vamos pegar o Xandão”, responde a idosa. Quem Maria de Fátima se fere como “Xandão” é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Mas essa não é a primeira vez que a idosa tem problemas com a justiça. Segundo o Fantástico, em 2014 Maria de Fátima foi presa em flagrante e cumpriu três anos de prisão por tráfico de drogas.

Após os atos, mais de 1.500 pessoas foram presas pela Polícia Federal. Ainda assim, Maria de Fátima não consta na lista de presos.

Ainda de acordo com o Fantástico, a idosa ainda tentou enganar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para conseguir um benefício e é investigada por falsificação de documentos.

No último dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.