Pagamento do Bolsa Família começa nesta quarta (18); veja calendário

Para saber o dia em que irá receber o benefício, a família deve olhar o último dígito do NIS (Número de Identificação Social)

Ana Paula Branco

São Paulo, SP

Os primeiros pagamentos de 2023 do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, começam nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro. A liberação segue um calendário escalonado.

Procurado, o Ministério da Cidadania não informou quantas famílias serão beneficiadas neste mês.

Para saber o dia em que irá receber o benefício, a família deve olhar o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular. Para cada número, há uma data de pagamento diferente.

Os pagamentos são disponibilizados na sequência de 1 a zero, durante os últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é durante o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque somente por 120 dias após a data indicada no calendário, e as famílias podem conferir o extrato de pagamento na “Mensagem do governo federal”, com o valor do benefício.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o governo federal irá acelerar o recadastramento do Bolsa Família para garantir que em março as famílias com filhos de até seis anos possam receber o extra de R$ 150 por criança, que será somado ao piso de R$ 600 do programa.

Segundo Dias, a ideia é fazer o pagamento extra em março “para aqueles e aquelas que têm segurança na atualização do cadastro”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMO CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO BRASIL PELO CAIXA TEM

1. Acesse o Caixa Tem no seu celular

2. Informe CPF e senha de acesso

3. Clique em “Não sou um robô”

4. Selecione as imagens solicitadas e vá em “Verificar”

5. Clique em “Continuar”

6. Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em “Mostrar saldo”

7. Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

8. Se houver parcela do consignado (empréstimo com desconto direto no benefício), o valor será informado

COMO RECEBER

O valor pode ser sacado, com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O dinheiro também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem tiver dúvidas ou não conseguir resgatar o benefício pode pedir ajuda nos três canais de atendimento oficiais:

– Telefone 121, do Ministério da Cidadania é a central para denúncias.

– Telefone 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e traz informações sobre o cartão e o saque do benefícioTambém é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo oficial do Auxílio Brasil, da Caixa, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.