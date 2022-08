Horário eleitoral começa nesta sexta-feira; veja ordem dos partidos e regras

A ordem dos partidos políticos que aparecem no intervalo foi definida por sorteio, a começar pelo PTB e, por último, o PDT

O horário eleitoral gratuito relativo ao primeiro turno das eleições vai iniciar nesta sexta-feira, 26, no rádio e na televisão. Ele tem duração até o dia 29 de setembro e foi definido na última terça-feira, 23, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ordem dos partidos políticos que aparecem no intervalo foi definida por sorteio, a começar pelo PTB e, por último, o PDT, neste primeiro dia (veja abaixo). O tempo é calculado conforme a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o maior tempo diário dentre todos os candidatos, por ter a maior coligação. Serão 3 minutos e 39 segundos de fala, com 287 inserções. Em seguida, está o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, com 2 minutos e 38 segundos e 207 inserções.

Confira a ordem no primeiro dia do horário eleitoral e o tempo de cada partido/coligação:

Roberto Jefferson – PTB (14) – 25 segundos / 33 inserções

Soraya Thronicke – União Brasil (44) – 2 minutos e 10 segundos / 170 inserções

Felipe D’Avila – Partido Novo (30) – 22 segundos / 30 inserções

Luiz Inácio Lula da Silva – Coligação Brasil da Esperança (13) – PT, PCdoB, PV, PSOL/Rede, Solidariedade, PSB, AGIR, Avante e Pros – 3 minutos e 39 segundos / 287 inserções

Simone Tebet – Coligação Brasil para Todos (15) – MDB e Federação PSDB-Cidadania e Podemos – 2 minutos e 20 segundos / 185 inserções

Jair Bolsonaro – Coligação Pelo Bem do Brasil (22) – PL, PP e Republicanos – 2 minutos e 38 segundos / 207 inserções

Ciro Gomes – PDT (12) – 52 segundos / 68 inserções

No caso da propaganda pelo rádio, serão exibidas as falas dos presidenciáveis sempre às terças, quintas e sábados, de 7h às 7h12 e, depois, de 12h às 12h12. Já na televisão, o horário é de 13h às 13h12 e 20h30 às 20h42. Nesses mesmos dias, serão exibidos os programas de candidatos a deputado federal. O horário gratuito terá 50 minutos em rede, divididos em dois blocos de 25 cada.

Já o tempo total por dia de inserções é de 70 minutos, com inserções de 30 a 60 segundos, divididos igualmente para os cargos que estão em disputa, isto é: senador, governador, presidente, deputado estadual e deputado federal. A distribuição levará em conta três blocos de audiência, entre as 5h e 00h.

Em relação aos programas em bloco, após o primeiro dia de exibição, o partido ou a coligação que veiculou a propaganda em último lugar será o primeiro a apresentá-lo no dia seguinte, seguido pelas demais veiculações estabelecidas no sorteio. As sobras de 30 segundos foram sorteadas entre a coligação Brasil para Todos (de Tebet), coligação Brasil da Esperança (de Lula) e o partido Novo.

Candidatos ao governo de SP

O maior tempo para a eleição de governador no estado de São Paulo, tanto em rede como em inserções, ficou com a coligação São Paulo pra Frente, seguida pela São Paulo Pode Mais e Juntos por São Paulo. O Novo será o primeiro partido a se apresentar no espaço reservado à disputa ao governo estadual na televisão, e a coligação Juntos por São Paulo inaugura o dos candidatos a senador.

Tempo diário e quantidade de inserções para o cargo de governador:

Rodrigo Garcia – São Paulo pra Frente (Federação PSDB Cidadania, AVANTE, MDB, PATRIOTA, UNIÃO, PODE, PP e SOLIDARIEDADE): 4 minutos e 17 segundos/ 421 inserções.

Tarcísio de Freitas – São Paulo Pode Mais (REPUBLICANOS, PL, PSD, PTB, PSC, PMN): 2 minutos e 19 segundos/ 228 inserções

Fernando Haddad – Juntos por São Paulo (Federação Brasil da Esperança FE BRASIL – PT, PC do B e PV; Federação PSOL REDE; e AGIR): 2 minutos e 18 segundos/ 226 inserções

Elvis Cezar – Partido Democrático Trabalhista (PDT): 43 segundos/ 70 inserções

Vinicius Poit – Partido Novo (NOVO): 20 segundos/ 35 inserções

Pela regra, só têm direito a participar os partidos políticos que obtiveram, nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. A outra maneira é ter elegido pelo menos 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Os candidatos Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU) e Sofia Manzano (PCB) não atingiram os requisitos mínimos e não terão acesso ao horário eleitoral. Pablo Marçal (Pros) não entrou na contagem. Sob nova direção, a legenda revogou a candidatura dele.

Estadão conteúdo