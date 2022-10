Homem quebra urna a pauladas em colégio eleitoral de Goiás

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a ação do suspeito. Um policial e um delegado entraram na seção e controlaram o homem

Giovanna Galvani e Lorena Barros

São Paulo, SP

Um homem quebrou uma urna a pauladas em uma escola de Goiânia na tarde deste domingo (2). O caso foi registrado por volta das 13h no Colégio Master, no bairro de Jardim Vila Boa (GO).

Um eleitor que esperava para votar na hora da ocorrência afirmou que, antes de bater na urna com o pedaço de pau, o suspeito “gritou histericamente”.

“Ele entrou com o pedaço de madeira escondido dentro de um guarda-chuva”, afirmou o homem, que não quis se identificar, à reportagem.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a ação do suspeito. Segundo a testemunha, um policial e um delegado entraram na seção e controlaram o homem. “Ele ficou sentado, completamente apático”, disse.

O UOL procurou o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás em busca de informações sobre se a urna foi substituída, como as outras pessoas da seção farão para votar e sobre se os votos feitos na urna danificada anteriormente se manterão preservados, mas não recebeu retorno até o momento.

A Polícia Militar de Goiás confirmou que uma urna foi danificada por um indivíduo “aparentemente com problemas psicológicos”. A corporação informou que o suspeito foi “contido”, mas disse que a ocorrência ainda estava em andamento por volta das 14h.