Historicamente, quem ganha em MG ganha a eleição

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país – 16,3 milhões dos 21 milhões de habitantes votam, o que corresponde a 10,4% do eleitorado brasileiro. Por isso, o estado se tornou um dos principais focos de Lula (PT) e Bolsonaro (PL) neste segundo turno, que acaba no domingo (30).

O estado é grande, o 4º maior do Brasil, e faz fronteira com o Goiás, que fica no Centro-Oeste, com a Bahia, que fica no Nordeste, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os outros três estados do Sudeste. Por isso, a diversidade na região é grande.

Os dados do 2º turno das últimas oito eleições mostram que os resultados mineiros tiveram uma diferença mínima em relação à votação nacional. Por isso, historicamente, quem vence no estado acaba vencendo também no geral.

Neste domingo (30), os eleitores de todo o Brasil vão às urnas para decidir quem será o presidente pelos próximos quatro anos. Lula (PT) levou a melhor no 1º turno, com 48,43% dos votos ante 43,20% conquistados por Bolsonaro. Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde o petista venceu, conquistando 48,29% contra 43,60% do atual presidente.

Eleições passadas

Desde 1989, quando aconteceu a primeira eleição direta no Brasil, o candidato que venceu a disputa em Minas Gerais também venceu a eleição do ano. Nessa primeira ocasião, Collor recebeu 55,51% dos votos válidos no estado no 2º turno. Lula fazia sua estreia na corrida eleitoral pela presidência, sendo derrotado com 46,97% dos votos válidos.

No pleito seguinte, em 1994, Fernando Henrique Cardoso, o FHC, venceu as eleições ainda no 1º turno. Em terras mineiras, o político recebeu 64,82% dos votos, contra 21,9% de Lula.

Fato que voltou a acontecer em 1998. Mais uma vez, FHC foi o vencedor, se tornando o primeiro presidente reeleito. Em Minas Gerais, o presidente conquistou 55,67% do eleitorado. Lula, que mais uma vez concorreu, ficou com 28% dos votos no estado.

Em 2002, Lula tinha como principal rival José Serra. Dessa vez, o petista conseguiu vencer a eleição, e confirmando a regra dos anos anteriores, venceu em Minas Gerais com 53% dos votos.

Na eleição seguinte, em 2006, Luiz Inácio disputou com Alckmin, hoje seu candidato à vice-presidente, e acabou sendo reeleito. Nas terras mineiras, eleição acirrada e 50,8% dos votos conquistados.

O PT seguiu firme em 2010, quando Dilma foi a vencedora das eleições. A candidata recebeu 58,45% dos votos em Minas Gerais, vencendo o 2º turno com 56,05% dos votos totais.

Dilma acabou seu primeiro mandato com 59% de aprovação – o maior índice para um presidente neste período desde a redemocratização. 2014 foi um ano difícil para a presidente, que mesmo assim acabou reeleita com 51,64% dos votos. Em Minas Gerais, ela recebeu 52,41% dos votos.

Já nas últimas eleições, em 2018, quando Bolsonaro foi eleito, ele recebeu 58,19% dos votos nas terras mineiras e 55,13% dos votos em todo o Brasil. Na ocasião, a disputa era com o petista Fernando Haddad, que recebeu 44,87% dos votos no 2º turno.