Helder Barbalho é eleito presidente do consórcio de governadores da Amazônia

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi eleito presidente do Consórcio Amazônia Legal, formado pelos nove estados que compõem a região: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do próprio estado do emedebista.

Barbalho foi eleito por unanimidade e ficará à frente do colegiado durante o ano de 2023. Ele assume o posto atualmente ocupado por Waldez Góes (PDT), do Amapá.

Como representante do consórcio, o governador do Pará participou da COP27, conferência da ONU para mudanças climáticas no Egito, durante a qual negociou novos aportes ao Fundo Amazônia e propôs que a COP30, marcada para 2025, seja realizada em algum estado da Amazônia.