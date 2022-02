Hamilton Mourão confirma que não será vice de Bolsonaro em corrida eleitoral

Nesta sexta-feira (11), Mourão usava uma máscara do estado do Rio Grande do Sul e foi questionado em conversa com jornalistas, se seria um indicativo. “Lógico, né”, disparou

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), afirmou que que disputará o cargo de senador pelo estado do Rio Grande do Sul e com isso, confirmou que não será candidato a vice ao lado de Jair Bolsonaro para a reeleição. Nesta sexta-feira (11), Mourão usava uma máscara do estado do Rio Grande do Sul e foi questionado em conversa com jornalistas, se seria um indicativo. “Lógico, né”. “Isso, é por aí mesmo. Agora, é só a questão de partido”, revelou. Durante entrevista ao jornal O Globo, o senador Flávio Bolsando (Republicanos-RJ) já teria afirmado que o general é candidato ao Senado. “Foi o que o senador Flávio andou falando. [A decisão] Será comunicada brevemente, mas já me decidi”, disse Mourão. Segundo o próprio vice-presidente, dois partidos são avaliados, mas não falou quais são as legendas. Atualmente Mourão é filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), sigla na qual ele se registrou em 2018, para compor a chapa do presidente Jair Bolsonaro.