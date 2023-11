Haddad, sobre reunião com Prates: foi tratado de cronograma de investimentos

A reunião ocorreu em meio a especulações sobre uma eventual troca de comando da companhia, após notícias recentes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião no Palácio do Planalto para discutir o cronograma de investimentos da Petrobras. Também estiveram no encontro o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além do presidente da estatal, Jean Paul Prates.

Questionado sobre o tema da reunião, se houve discussão sobre preço de combustíveis, Haddad negou. “Foi tratado de cronograma de investimento”, disse ao retornar para a sede da pasta.

A reunião ocorreu em meio a especulações sobre uma eventual troca de comando da companhia, após notícias recentes de que Rui Costa e Alexandre Silveira estariam pressionando pela substituição de Prates.

Estadão Conteúdo