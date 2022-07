Haddad ironiza Paulo Guedes em jantar com empresários

“E o tal posto Ipiranga não era o homem da responsabilidade? Não era o homem que ia zelar pelas contas públicas e pela inflação?”, disse

Joana Cunha

São Paulo, SP

Em jantar com empresários na quinta (30), o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ironizou o ministro da Economia Paulo Guedes.

“E o tal posto Ipiranga não era o homem da responsabilidade? Não era o homem que ia zelar pelas contas públicas e pela inflação?”, disse o petista.

Foi a terceira vez que Haddad participou neste ano de um dos jantares promovidos pela Esfera Brasil, do empresário João Camargo. Desta vez, segundo participantes, o clima do empresariado presente foi mais ameno em relação ao ex-prefeito, que lidera a disputa no estado.

Haddad chamou de loucura a PEC aprovada, mais cedo, no Senado, que abre brecha para Bolsonaro furar o teto de gastos e turbinar programas sociais antes da eleição.

“Se essa moda pega, em ano eleitoral, nós vamos ter uma PEC a cada quatro anos. Se o presidente de plantão estiver mal avaliado, vai fazer uma loucura como essa”, disse Haddad.

​Apesar das críticas ao caráter eleitoreiro das medidas, senadores da oposição também deram votos favoráveis à proposta de emenda à Constituição.