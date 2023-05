Haddad diz que governo não sabe lidar com redes sociais

Abílio havia dito que “não basta ser, também tem que parecer”, comentando a necessidade de o governo se comunicar bem

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse em entrevista ao empresário Abílio Diniz que comunicar-se bem é crucial, mas que governo não sabe lidar bem com as redes sociais.

A declaração foi dada no programa “Caminhos com Abílio Diniz”, que vai ao ar na CNN Brasil nesta quinta-feira (18), às 22h15.

Abílio havia dito que “não basta ser, também tem que parecer”, comentando a necessidade de o governo se comunicar bem.

“Isso é crucial sobretudo hoje com as redes sociais”, respondeu Haddad. Ele acrescentou que a extrema-direita aprendeu a usar essas ferramentas. “Mas nós democratas não sabemos lidar com as redes sociais”, completou.

O ministro também falou sobre a queda de juros, uma demanda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central, que é autônomo. Para Haddad, as medidas tomadas até o momento abrem espaço para a redução e que a decisão tem de ser técnica.

“Essa discussão é técnica, não deve ser política. Você pode ter dois economistas, um que acha ‘não, é melhor esperar’ e outro que pensa ‘pelo andar da carruagem já há espaço para que a política monetária reforce a política fiscal'”, explicou.