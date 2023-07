Haddad diz que governo estuda medida para cooperativa de catadores de material reciclável

O assunto foi tratado em reunião no Palácio do Planalto, onde a Fazenda foi demandada a traçar “alguns cenários” para auxiliar essa população

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o governo estuda medidas para atender a categoria de catadores de material reciclável. O assunto foi tratado em reunião no Palácio do Planalto, onde a Fazenda foi demandada a traçar “alguns cenários” para auxiliar essa população, disse Haddad, segundo quem um grupo de trabalho está elaborando uma proposta para entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A reunião foi sobre cooperativa de catadores, uma demanda antiga que está causando muita preocupação lá na secretaria de economia solidária”, disse o ministro a jornalistas. Segundo ele, apenas no CadÚnico, são mais de 300 mil brasileiros trabalhando nesse segmento.

“Mas a estimativa é de que número possa chegar perto de 1 milhão de brasileiros, e que estão em uma situação ainda mais precária em virtude da queda do preço do material reciclável. Então, tem um grupo de trabalho que está com prazo para entregar uma proposta para o presidente e a Fazenda foi demandada para traçar alguns cenários para auxiliar essa população”, disse.

