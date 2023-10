Haddad anuncia os 2 nomes dos indicados para a diretoria do BC

Os indicados devem ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e aprovados pelo plenário da Casa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem os dois novos indicados do governo Lula para a diretoria do Banco Central. O economista Paulo Picchetti, da Fundação Getulio Vargas, vai substituir a atual diretora Fernanda Guardado, de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Rodrigo Teixeira ficará na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, no lugar de Maurício Moura. Teixeira é funcionário de carreira do BC e foi secretário de gestão de Haddad na prefeitura de São Paulo. O ministro disse que ele vai ajudar no processo de reestruturação da carreira do BC.

Sobre Picchetti, ele disse que o economista da FGV tem conhecimento e repertório “a toda prova” dos principais indicadores de inflação.

Estadão Conteúdo