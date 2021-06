Guedes: vacina brasileira não vai deixar de ser produzida por falta de recursos

“Vacina brasileira não vai deixar de ser produzida por falta de recursos”. “Podemos arrumar recursos com crédito extraordinário para as sequelas da pandemia em 2022”, disse

Durante participação em audiência na Comissão Temporária do Senado que acompanha a pandemia de covid-19, o ministro da Economia Paulo Guedes disse que só se falou sobre vacinas em janeiro passado, após o novo aumento da pandemia. Ao ser perguntado por senadores sobre o porquê de o Brasil não ter efetuado uma testagem em massa no começo da pandemia, Guedes disse que “Luiz Henrique Mandetta não falou uma palavra sobre barreiras sanitárias e testagem em massa e vacina”.

Guedes voltou a afirmar, nesta sexta-feira, que não faltarão recursos do governo federal para a produção de vacina brasileira contra o coronavírus. “Vacina brasileira não vai deixar de ser produzida por falta de recursos”. “Podemos arrumar recursos com crédito extraordinário para as sequelas da pandemia em 2022”, disse.

Inflação

Na área macroeconômica, o ministro disse esperar que a inflação recue para 5,5%, no máximo 6% no fim do ano. O IPCA, indicador oficial de inflação brasileiro e que baliza o sistema de metas inflacionárias, subiu 0,83% em maio e passou a acumular no período de 12 meses 8,06%.

“Espero que a inflação com o tempo volte para dentro da meta”, disse o ministro. A meta de inflação para este ano vai de 2,25% a 5,25% com um centro de 3,75%. Para 2022, o centro da meta é de 3,50% com intervalo de acomodação de eventuais choques de 1,5 ponto porcentual.

Renda básica

Guedes disse que está de acordo com os que defendem a necessidade de se implementar um programa de renda básica no País. A questão agora, de acordo com ele, é encontrar o dinheiro para financiar o programa. “Estamos de acordo que tem que ter uma renda básica. Agora é encontrar o dinheiro”, disse durante participação na audiência.

“Hoje não tem dinheiro para (renda básica) de R$ 600”, reiterou o ministro. Na avaliação de Guedes aos senadores, o teto de gastos é hoje o símbolo da dificuldade da equipe econômica de assumir novas responsabilidades orçamentárias. “Hoje me perguntam se pode tirar o teto e eu digo que não posso. O teto é a bandeira que diz que ainda não estamos no controle da responsabilidade fiscal”, ponderou o ministro. Ainda de acordo com Guedes, não se pode tirar a vigência do teto para reeleger A, B, ou C.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo