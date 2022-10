Guedes: ‘não houve dúvida sobre democracia por parte de empresários e banqueiros’

Ele afirmou ainda que o Brasil está institucionalmente fortalecido e que empresários demonstram “felicidade” com a gestão de Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que não recebeu preocupações quanto a riscos à democracia no Brasil em meio à disputa presidencial no País durante reunião com empresários e banqueiros americanos, nesta terça-feira, 11. As eleições, afirmou, não estiveram na pauta, apenas em um momento, sobre uma agenda de bitributação, que ele prometeu endereçar ainda este ano.

“Não houve uma só dúvida sobre preocupação com democracia no Brasil por parte de empresários e banqueiros”, afirmou Guedes, em coletiva de imprensa, após o encontro.

Sobre o risco de o presidente Jair Bolsonaro (PL) não aceitar o resultado das eleições no segundo turno caso perda para o seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro disse que não falou sobre outro governo. “Nem se falou de possibilidade de outro governo vencer eleições”.

Ele afirmou ainda que o Brasil está institucionalmente fortalecido e que empresários demonstram “felicidade” com a gestão econômica do governo Bolsonaro. Durante cerca de meia hora, ele reforçou metas ambientais do País e de reindustrialização. A ideia, reafirmou, é acabar com impostos como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em um eventual segundo mandato. Recentemente, o governo promoveu um corte de 35% nas alíquotas do imposto.

“O Brasil vai se revelar como uma potência emergente. Há a visão de que o Brasil está no caminho da prosperidade”, concluiu o ministro da Economia, em conversa com jornalistas. A reunião contou com representantes dos setores de logística, química, tecnologia, agroindústria, farmacêutico e óleo & gás.

Estadão conteúdo