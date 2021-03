Guedes é vacinado contra covid-19 em Brasília, com primeira dose da Coronavac

Desde ontem, o Distrito Federal está vacinando pessoas acima de 67 anos. Guedes foi imunizado em um posto de vacinação no esquema de drive-thru instalado no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado na tarde deste sábado (27) em Brasília contra a covid-19. Guedes recebeu uma primeira dose da Coronavac, imunizante produzido no Brasil pelo Instituto Butantan. O Ministério da Economia não informou o compromisso do ministro a toda a imprensa, mas o momento em que Guedes foi imunizado foi transmitido pela emissora CNN Brasil.

Guedes foi perguntado sobre outros temas, como o Orçamento recém-aprovado pelo Congresso, mas o ministro disse que “hoje é vacina”. “Vamos vacinar bastante, bastante”, disse o ministro, que vem defendendo a vacinação em massa para que haja a retomada da economia.

“Vacinação em massa é a melhor política fiscal, mais barata e de maior impacto sobre a oferta”, disse Guedes no último domingo em evento do Parlatório, organização sem fins lucrativos que conta com a participação do empresariado.

O ministro tem 71 anos. Desde ontem, o Distrito Federal está vacinando pessoas acima de 67 anos. Guedes foi imunizado em um posto de vacinação no esquema de drive-thru instalado no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. O ministro deve receber a segunda dose do imunizante no dia 24 de abril, segundo avisou a profissional que o atendeu neste sábado.

Estadão Conteúdo