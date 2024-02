Governo Lula tem reunião para tratar sobre salários de servidores do Executivo

Nesta quarta-feira (28), o governo Lula terá encontro com servidores públicos do Executivo Federal para tratarem de reajuste. A reunião será realizada na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit), em Brasília, às 14h30.

Essa será a primeira conferência de 2024 da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou que a pauta a ser discutida com entidades representantes dos servidores do Executivo é “Debate sobre a contraproposta apresentada pela bancada sindical”.

Os servidores pedem reajuste em 2024 para compensar a perda dos últimos anos. Com ausência da ministra da Gestão, Esther Dweck, que não participará da reunião José Lopez Feijóo, que conduz a Mesa. Ex-sindicalista, Feijóo foi vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT).