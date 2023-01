Governo Lula coloca lista de convidados da posse em sigilo

Foram cerca de 3,5 mil pessoas convidadas no Palácio do Itamaraty no dia 1º

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva colocou sob sigilo a lista de convidados que participaram da recepção no Palácio do Itamaraty na posse presidencial, no dia 1º de janeiro. Foram cerca de 3,5 mil presentes. A justificativa do Executivo é de que a divulgação dos nomes poderia colocar em risco a segurança de Lula e familiares. O governo frisa ainda que a legislação permite sigilo para estas informações. A descoberta do sigilo sob a lista foi da coluna Radar, da Revista Veja. Os gastos com a recepção dos convidados também não foram divulgados, mas estas são públicas e podem ser consultadas nos portais de transparência, afirmou o Executivo ao veículo.