Governo libera mais de R$ 1,7 milhão para defesa civil em Petrópolis

A região serrana foi atingida no dia 15 de fevereiro por um temporal que causou a morte de mais de 230 pessoas

Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, receberá mais de R$1,7 milhões para ações de defesa civil. A região foi atingida no dia 15 de fevereiro por um temporal que causou a morte de mais de 230 pessoas.

No Diário da União desta quinta-feira, 3, foi publicada a portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberando a verba. “Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de execução será de 180 dias”, a contar de hoje, diz ainda a portaria.

Por conta do forte temporal, militares do Corpo de Bombeiros, até essa quarta-feira, 2, ainda atuavam em busca de desaparecidos nas localidades do Morro da Oficina, Chácara Flora e ao longo do Rio Quitandinha.

Até o momento, 1.117 pessoas estão em abrigos. A assistência da população afetada se distribui em pontos de apoio da prefeitura, como escolas públicas, hoje com 955 pessoas, e locais estruturados de forma voluntária pelas comunidades, em igrejas, organizações não governamentais (ONGs) e demais entidades.

Com informações da Agência Brasil