Governo Federal vai investir R$ 3 bilhões em segurança pública

Segundo Bolsonaro, os expressivos investimentos no efetivo de responsabilidade federal acontecem graças a lei criada em seu governo

Em seu canal oficial no Telegram, Bolsonaro prometeu uma nova rodada de repasse de investimento em segurança pública ainda neste ano, no valor que deve passar de R$ 3 bilhões.

Com os recursos, os estados poderão reforçar o cuidado com as fronteiras, qualificar as investigações de crimes, proteger o cidadão, apreender drogas e diminuir os índices de assassinatos no país.

Bolsonaro fez questão de lembrar que os expressivos investimentos no efetivo de responsabilidade federal acontecem graças a lei criada em seu governo, que garantem a agilização na venda de bens do tráfico para equipamento e capacitação das Forças de Segurança.