Governo federal regulamenta telessaúde no País

A prática de medicina da telessaúde foi regulamentada nesta quinta-feira (02) pelo Ministério da Saúde, durante evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Com isso os atendimentos a distância devem ampliar diagnósticos e detecção precoce de doenças, aproximando médicos e pacientes. Para o Distrito Federal, a portaria ministerial dá as condições para avançar no projeto dessa iniciativa de cuidado.

“Temos algumas experiências relacionadas a telediagnóstico, como no caso de risco cardiovascular com o telediagnóstico do eletrocardiograma e experiências das plataformas de tele interconsultas”, destacou o coordenador de Atenção Primária à Saúde da Pasta, Fernando Erick Damasceno.

Para ele, a expectativa com a regulamentação é agregar mais tecnologia para aumentar a entrega desses serviços aqui no DF. “Nosso olhar é para que esse avanço de tecnologias ajudem a ampliar os serviços em territórios vulneráveis”.

Telessaúde também contará com o apoio de universidades e especialistas. Foto: Sandro Araújo-Agência Saúde-DF

O diretor da Estratégia Saúde da Família da Secretaria de Saúde, José Eudes Barroso, reforçou a importância também para o profissional da área. Isso porque contará com o apoio de universidades. “Ele terá a oportunidade de discutir o caso com um especialista em tempo real”, acrescentou.

“Isso representa mais acesso, mais eficiência, mais efetividade. É o SUS na palma da mão dos nossos mais de 210 milhões de brasileiros”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante o lançamento.

A portaria que regulamenta a telessaúde no Brasil estabelece critérios, normas e parâmetros para os atendimentos por meio da tecnologia da informação, seguindo as diretrizes de órgãos competentes como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Expectativa com a regulamentação é agregar mais tecnologia para aumentar a entrega desses serviços aqui no DF.

Uma das prioridades é garantir que os atendimentos a distância tenham o mesmo padrão e cumpram os requisitos e preceitos éticos dos presenciais, garantindo qualidade para o paciente. A portaria ainda deve ser publicada no Diário Oficial da União para entrar em vigor.

Exposição interativa

Uma exposição interativa, organizada pelo Ministério para o evento, mostrou várias ações já realizadas no Brasil. Ao longo do evento, especialistas, representantes da Pasta Federal, de universidades e de hospitais de todo Brasil participaram de mesas de discussão sobre o assunto. Os palestrantes abordaram temas como: Telessaúde na Atenção Especializada, Inteligência Artificial e a Telessaúde, as novas tecnologias de comunicação na formação de profissionais de saúde e a regulamentação da Telessaúde.