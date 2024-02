Governo entrega 1,3 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

Entregas de imóveis construídos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida ocorreram no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo

Na manhã desta terça-feira (6), foi realizada a cerimônia de entrega de 1.328 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, para famílias do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O evento de entrega das chaves dos imóveis, que foram construídos com recursos federais, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que entregou 832 unidades habitacionais dos conjuntos residenciais Lírio do Vale e Lotus, em Magé, no Rio de Janeiro.

O investimento total nos dois empreendimentos foi de R$ 52,4 milhões, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial do Ministério das Cidades, e cada unidade custou R$ 63 mil. São 496 moradias no Residencial Lotus e 336 no Residencial Lírio do Vale, distribuídas em blocos de quatro andares e quatro apartamentos por pavimento que beneficiarão 3.328 pessoas.

Entre as 832 famílias que vão morar no local, 587 participam do Programa Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), e receberam os apartamentos por contratos de doação. A prefeitura de Magé também concederá isenção de IPTU e ITBI a todos os moradores do empreendimento.

Brenda Vasconcelos foi uma das beneficiadas e recebeu as chaves das mãos do presidente Lula. Na nova residência, ela vai poder melhorar as condições de vida do filho pequeno, que tem autismo. “Hoje estamos realizando o sonho da casa própria, que todos nós almejamos. Estou aqui para representar toda família, que têm pessoas atípicas, que lutamos todos os dias para as nossas crianças terem independência no futuro”, destacou.

Os residenciais estão localizados perto de 15 escolas e 20 postos de saúde, em uma distância de até 2,5 km. Os apartamentos possuem 44,87 metros quadrados e apresentam infraestrutura interna e externa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem toda concluída. A construção e a entrega dos imóveis estavam atrasadas e apenas em maio de 2023 o processo começou a ser desenrolado. “Não existe nenhuma explicação de como é que um conjunto habitacional como este ficou paralisado desde 2011”, disse o presidente Lula ao ressaltar que é a população mais humilde que depende do governo. “É preciso que a gente tenha consciência de ajudar o povo. Essa dona Ana, que ganhou a casa, tem uma mãe com mal de Alzheimer. Essa mulher tem um filho e um neto com problema, e é ela que cuida e ganha R$ 300 por mês. Se o Estado não ajudar, quem vai ajudar essa mulher?”, indagou Lula.

No evento, o presidente anunciou que até 2026, o município de Majé vai receber um Instituto Federal. “Eu quero voltar a Majé para inaugurar esse instituto. Nós vamos fazer um aqui, um em Belford Roxo, vamos fazer um em São Gonçalo, em Teresópolis, no Complexo do Alemão e vamos fazer um na Cidade de Deus para a gente levar possibilidade dos filhos das pessoas mais humildes aprenderem uma profissão”, frisou.

Lula também anunciou que o Governo Federal vai continuar investindo no Rio de Janeiro. “Nós estamos recuperando a Petrobras, vamos recuperar a indústria naval deste país, vamos voltar a fazer navio aqui, fazer plafamo, fazer sondas aqui”, afirmou.

Outras entregas

No estado de São Paulo, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e o ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fizeram a entrega do Residencial Adalberto Bergo, em Santo Antônio da Posse, município da região de Campinas. O empreendimento possui 144 unidades habitacionais que beneficiarão 576 pessoas. Com investimento de R$ 15,2 milhões, os apartamentos estão próximos a creches, escolas, postos de saúde e de segurança.

“Só hoje, 1.328 famílias realizam o sonho da casa própria. E emprego, em quatro anos serão contratados 2 milhões de moradias, são 8 milhões de empregos diretos e indiretos gerados ao Brasil”, destacou Alckmin.

Em Paracatu, Minas Gerais, foram entregues as chaves do Residencial Vida Nova I, composto por 200 unidades que vão beneficiar 800 pessoas. Com investimento de R$ 13,8 milhões, o residencial é do tipo casa em loteamento, cada uma com área privativa de 52 m², no Bairro Floresta. Os moradores terão, num raio de menos de 4km, acesso a creche, escolas, postos de saúde e de segurança.

Já em Euclides da Cunha, na Bahia, foi entregue o Residencial Ararinha Azul, que vai acomodar 608 pessoas. Os imóveis são do tipo casa sobreposta, distribuídos em 38 blocos com quatro unidades cada, sendo duas no térreo e duas no primeiro andar. Os moradores também estarão próximo a creches, escolas, posto de saúde e postos de segurança. O empreendimento recebeu investimento de R$ 13,7 milhões. “Estamos entregando hoje 152 unidades do Minha Casa, Minha Vida. Com essas estamos chegando a aproximadamente 2 mil unidades e ainda temos 2 mil para entregar”, destacou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.