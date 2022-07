Governo de SP negocia compra de vacina contra varíola dos macacos

Com isso, Garcia sinalizou que pretende vacinar a população do estado e do País, como fez seu antecessor João Doria (PSDB) ao trazer a Coronavac

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (29) em redes sociais que está negociando a compra de uma vacina contra a varíola dos macacos produzida na Dinamarca. Ele também disse querer transferir a tecnologia para que o Instituto Butantan produza um imunizante.

Com isso, Garcia sinalizou que pretende vacinar a população do estado e do País, como fez seu antecessor João Doria (PSDB) ao trazer a Coronavac. “Estamos agindo rápido diante dos casos de varíola dos macacos em São Paulo”, pontuou.

Desde a semana passada, o Comitê Contingencial Técnico de Especialistas do Butantan intensificou as pesquisas para apresentar propostas de combate à disseminação da doença. Enquanto isso, a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, avalia as melhores formas de obtenção de vacinas, por determinação do próprio Garcia.

À reportagem, a Secretaria de Ciência do estado disse que o objetivo do governo estadual é apresentar estudos e propostas a respeito do assunto o mais breve possível. A pasta confirma que está em contato com o laboratório Bavarian Nordic, produtor da vacina, mas afirmou que não houve avanços nas negociações.

O Estado de São Paulo tem o maior registro de casos no país da doença. Já são pelo menos 818 casos confirmados, sendo 672 deles na região metropolitana.

A única morte da doença confirmada no Brasil aconteceu no estado de Minas Gerais e se tratava de um homem imunossuprimido que fazia tratamento contra um câncer.

Na contramão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o país já conta com 50 mil doses de vacina no momento, mas descartou, a princípio, a vacinação em massa –deixando claro que, caso o cenário mude, a pasta está aberta a fazer negociações com laboratórios.