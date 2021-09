Governo de SP multa MBL, Ciro, Amoêdo e outros por não usarem máscaras em ato na Paulista

Eles foram autuados por contrariarem lei que determina o uso de máscaras para evitar a disseminação da Covid-19 durante a pandemia no Brasil

Fábio Zanini

SÃO PAULO, SP

O governo de São Paulo multou membros do MBL, Ciro Gomes (PDT), João Amoêdo (Novo) e outras autoridades que participaram de manifestação na avenida Paulista neste domingo (12) pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Eles foram autuados por contrariarem lei que determina o uso de máscaras para evitar a disseminação da Covid-19 durante a pandemia no Brasil.



O ato contou com a presença do governador João Doria (PSDB), que apareceu de máscara. Organizada inicialmente por movimentos da direita não bolsonarista, como MBL e Vem Pra Rua, a manifestação contou com apoio de grupos e políticos da centro-esquerda e da esquerda após as falas golpistas de Bolsonaro por ocasião do 7 de Setembro.



Dez autoridades foram multadas: Ciro, Amoêdo, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos (PL), os deputados Joice Hasselmann (PSL) e Júnior Bozzella (PSL), o coordenador do MBL Renan Santos e os deputados estaduais Arthur do Val (Patriota), Heni Ozi Cukier (Novo) e Isa Penna (PSOL).



Nesta segunda-feira (13), bolsonaristas publicaram mensagens questionando se o governo do estado também multaria os participantes do atos deste domingo, já que autuou o presidente e seus apoiadores por não cumprirem mediads de controle da pandemia no 7 de Setembro.



O deputado estadual Frederico D’Ávila (PSL-SP), por exemplo, disse que apuraria por meio de requerimento à informação se Amoêdo, Ciro e Renan Santos haviam sido multados assim como ele, que foi autuado por sua participação no 7 de Setembro bolsonarista.



“O uso de máscaras em locais públicos para prevenção da COVID-19 é obrigatório por meio da Resolução estadual SS 96 que prevê multas de R$ 552,71 por pessoa física. Como ocorre com toda autuação, os interessados podem apresentar recurso. O auto de infração será encaminhado para todos via Correios e descreve as normas previstas na legislação”, diz nota do Centro de Vigilância Sanitária ao Painel.



“Todos os cidadãos, incluindo figuras públicas e políticas, devem zelar pela proteção individual e coletiva. A manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que incluem o uso de máscara, seguem cruciais para prevenção contra COVID-19”, completa.



Após sua participação nos atos de 7 de Setembro, Bolsonaro recebeu sua sétima autuação por descumprir medidas sanitárias de contenção da pandemia em São Paulo. A administração estadual calcula que a multa pode chegar a R$ 1,5 milhão.