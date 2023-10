Governo brasileiro parabeniza novo presidente do Equador

Noboa assume o poder em dezembro, e governará o Equador por quase 17 meses, período restante do mandato do presidente Guilherme Lasso

Por meio de nota publicada pelo Ministério do Exterior, o governo brasileiro parabenizou a vitória de Daniel Noboa nas eleições presidenciais do Equador, ocorridas neste final de semana. O empresário de 35 anos tornou-se o presidente eleito mais jovem da história do país.

“O governo brasileiro faz votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato. Expressa também a disposição de buscar o aprofundamento contínuo da relação bilateral, em prol do desenvolvimento das duas sociedades e de toda a região sul-americana”, disse a nota.

Noboa assume o poder em dezembro, e governará o Equador por quase 17 meses, período restante do mandato do presidente Guilherme Lasso – que dissolveu o Congresso e convocou eleições antecipadas para evitar um impeachment por corrupção.

O novo presidente se comprometeu a combater o crime e os cartéis de drogas. Entre 2018 e 2022, os homicídios quadruplicaram e atingiram 26 por cada 100.000 habitantes. As últimas pesquisas mostraram que 27% da população vive abaixo da linha da pobreza em um país dolarizado, enquanto a soma de desemprego e subemprego está em 26%.