Governo Bolsonaro tentou retirar joias um dia antes de viagem de ex-presidente

Um vídeo mostra o momento em que um enviado do então presidente da República Jair Bolsonaro (PL) tenta pegar o conjunto de joias detidas pela Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos, em outubro 2021. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (08) pela TV Globo.

As joias, avaliadas em cerca de R$ 16,5 milhões, estavam sendo transportadas por um integrante da comitiva do antigo governo no retorno de uma viagem à Arábia Saudita.

Na ocasião, o então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou reaver as joias, mas não teve sucesso. O colar, o anel, o relógio e o par de brincos continuaram na alfândega.

Às vésperas do fim do governo e um dia antes de Bolsonaro embarcar para os Estados Unidos, o sargente da Marinha Jairo Moreira da Silva foi enviado em um voo oficial do gabinete do ex-presidente para pegar as joias.

Para tentar recuperar as joias, Jairo apresenta ao auditor um ofício enviado pelo tenente-coronel Mauro Cid ao chefe da Receita, Julio Cesar Vieira Gomes. Ainda assim, as joias não foram recuperadas e continuaram na Receita Federal.