Governo Bolsonaro faz ações de segurança hídrica

Cerca de 520 pessoas foram beneficiadas com a entrega de quatro sistemas de dessalinização em Minas Gerais, disse Bolsonaro em seu canal oficial no Telegram. “Além disso, foi assinado o contrato para a execução de outros 30 sistemas da Fase II do Programa Água Doce no estado”, completou.

A preocupação com a segurança hídrica acontece também no Nordeste, que teve a transposição do Rio São Francisco concluída após mais de uma década de atraso. Com a intenção de depreciar Lula, que venceu em todos os estados do Nordeste, Bolsonaro voltou a falar que o atraso aconteceu devido à falta de compromisso com o povo nordestino.

“Tais atitudes trazem dignidade, geração de emprego, renda e libertação das comunidades das conhecidas máfias dos carros pipas”, concluiu o presidente.