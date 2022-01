Governo anuncia R$ 194 milhões no 1º ano do Programa Cuida Mais Brasil

Em entrevista coletiva, o ministro Marcelo Queiroga e parte da sua equipe lançaram o programa na manhã desta quinta-feira (6)

O Ministério da Saúde lançou o programa Cuida Mais Brasil, na manhã desta quinta-feira (6). Em entrevista coletiva, o ministro Marcelo Queiroga e parte da sua equipe anunciaram um orçamento de R$ 194 milhões no primeiro ano do plano implementado.

Durante a coletiva, o ministro afirmou que a prioridade do programa será atenção primária, que envolve pediatria e ginecologia. Dentre o planejamento, maior força no pré-natal do SUS e ação do Outubro Rosa ganham destaque. “O que eram R$ 17 bilhões chegou R$ 25 bilhões do orçamento federal. Assim, vamos fazer as reformas da Saúde Pública”, disse Queiroga.

De acordo com a equipe do ministro, a portaria que libera o orçamento deve sair na próxima terça-feira (11) e deve levar cerca de 30 a 45 dias para alinhar com estados e municípios e a partir daí, o orçamento é distribuído.