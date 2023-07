Governo ajudará ‘no que for necessário’, diz Lula após silo explodir no PR

O silo estava sendo usado para armazenar milho. Segundo informações do Corpo Bombeiros, a explosão também destruiu parcialmente outros dois silos.

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

O presidente Lula se manifestou sobre a explosão em um silo de uma cooperativa industrial na cidade de Palotina, no Paraná. O petista prestou solidariedade aos trabalhadores e familiares dos envolvidos. Em publicação no Twitter, Lula também afirmou que o governo está disposição para “auxiliar no que for necessário”.

A explosão deixou 8 mortos e vários feridos. O acidente ocorreu por volta das 17h de quarta-feira (26) em um túnel de transporte de grãos da empresa C.Vale, mas a causa ainda não foi identificada.

O silo estava sendo usado para armazenar milho. Segundo informações do Corpo Bombeiros, a explosão também destruiu parcialmente outros dois silos.

Funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção na estrutura quando ocorreu a explosão. Durante o resgate, como o silo ameaçava ruir, primeiro foi necessário fazer o escoramento da estrutura, para entrar com segurança e procurar os desaparecidos.

O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas de imóveis em bairros próximos.

Segundo o Governo do Paraná, o Corpo de Bombeiros mandou para Palotina 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), equipe especializada da corporação e dois cães farejadores, em dois voos com aeronaves da Casa Militar do Paraná, ainda na noite de quarta-feira.

O governador Ratinho Júnior disse que as equipes continuarão “atuando para garantir pronto atendimento” e um “avião com profissionais”. O senador Sergio Moro falou que o ocorrido é uma “tragédia” e expressou solidariedade às vítimas.

O que diz a empresa?

A empresa emitiu um comunicado oficial sobre ocorrido. Confira:

“A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas.

No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas. Todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento.

Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade.”