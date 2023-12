Governador Cláudio Castro tem sigilos bancário, fiscal e telemático quebrados

O governador não foi alvo de buscas nesta fase da operação, mas a Polícia Federal pediu a quebra de sigilos para ajudar na investigação

Nesta quarta-feira (20), Vinícius Rocha, irmão de Cláudio Castro (PL-RJ), governador do Rio de Janeiro, foi alvo da Polícia Federal, que investiga desvio em contratos da área de assistência social do governo do estado, além de pagamentos de propina aos agentes públicos entre 2017 e 2020.

Apesar de não ter sido alvo das buscas, Castro está sendo investigado. E por isso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático do governador. A quebra dos sigilos foi um pedido da PF.

A defesa do governador disse que “não há nenhuma prova e tudo se resume a uma delação criminosa, de um réu confesso, a qual vem sendo contestada judicialmente”.

De acordo com a investigação, a organização criminosa penetrou nos setores públicos assistenciais no Rio de Janeiro, fraudando licitações e contratos. O desvio de verbas públicas e o pagamento de propina aos envolvidos variava entre 5% e 25% do total dos contratos na área de assistência social, os quais totalizam mais de R$ 70 milhões.