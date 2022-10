Governador afastado de AL contrata advogado de Lula, que pede informações ao STJ

Zanin apresentou nesta quarta-feira (12) uma petição a Vaz requisitando todas as informações dos autos, para embasar sua linha de defesa

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O governador afastado de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), contratou o advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, para tentar reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o afastou do cargo na terça-feira (11).

Zanin assumiu o caso horas após o afastamento de Dantas e passou a trabalhar na defesa que fará do governador na sessão do STJ marcada para esta quinta-feira (13), em Brasília, na qual o tribunal decidirá se confirma a decisão tomada pela ministra Laurita Vaz.

Dantas é acusado de comandar um esquema de desvio de recursos públicos por meio da contratação de servidores fantasmas na Assembleia Legislativa e prefeituras. Embora afastado, ele segue disputando o segundo turno para o governo estadual, com o apoio de Lula.

A defesa se queixa de não ter tido acesso aos autos do processo, e de o afastamento de Dantas ter se dado sem detalhamento dos motivos, apenas por meio de um ofício.

Zanin apresentou nesta quarta-feira (12) uma petição a Vaz requisitando todas as informações dos autos, para embasar sua linha de defesa.

Aliados de Dantas, como o senador Renan Calheiros (MDB-AL), dizem que o afastamento ocorreu por razões políticas, sob influência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), padrinho do adversário do governador na eleição, Rodrigo Cunha (União Brasil).