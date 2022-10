Deputados mais votados, Nikolas Ferreira e Guilherme Boulos discutem em debate na televisão

Em um debate transmitido pela CNN, os futuros parlamentares foram questionados sobre os planos para o ano que vem

Deputados eleitos mais votados do Brasil, Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) discutiram nesta quarta-feira (12), com troca de insultos e defesa dos candidatos que apoiam nas eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente.

Em um debate transmitido pela CNN, os futuros parlamentares foram questionados sobre os planos para o ano que vem e as propostas dos presidenciáveis, mas os dois bateram boca em vários pontos.

“Coloco em xeque o movimento do Guilherme Boulos, foi criado em 1997 e até hoje não tem teto. Realmente, fico impressionado com propostas mirabolantes do PT e da esquerda, para trazer picanha, cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem teto com jatinho”, disse Nikolas.

O mineiro faz menção a uma afirmação falsa que circula nas redes sociais, que Boulos seria dono de um jato particular. A foto usada para defender a tese mostra o ativista entrando em uma nave em 2020.

Na época, Walfrido Warde, presidente do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa) publicou nas redes sociais que alugou a aeronave e convidou Boulos para irem juntos a uma reunião fora de São Paulo.

Nikolas disse ainda que Boulos “deve estar em abstinência” por ficar quatro anos “sem invadir uma terrinha”.

Boulos replicou que apoiaria uma invasão da cabeça de Nikolas. “Se tem alguma invasão que precisa ser feita nesse pais é a invasão dessa sua cabecinha oca. Inclusive estaria respaldada na Constituição, por ser um cérebro sem muita função social”, respondeu. “O bolsonarismo é só isso, xingamento, ataque, baixaria, levar debate para moralismo rasteiro e hipócrita que não tem um projeto de país”.

Ele afirmou ainda que Nikolas “só sabe propagar fake news, mentira, com lacração de youtube e não consegue fazer uma proposta de economia para o povo brasileiro”. “Gosto muito de Minas Gerais, um povo generoso, extraordinário do nosso país.

Me surpreendo que tenha dado uma votação de mais de 1 milhão de votos para esse rapaz, mas é da vida. Precisa pelo menos aprender a ter compostura”.

A apresentadora do debate, a jornalista Luciana Barreto, chegou a pedir que os dois baixassem o tom. “Peço que a gente não tenha mais ataque pessoal, senão a gente não vai terminar esse debate nunca. A intenção é que tenhamos sempre uma conversa propositiva”, disse.

O bate-boca entre eles impulsionou os termos “Boulos” e “debatecnn” aos mais falados no Twitter. Por volta das 16h (horário de Brasília), esses eram o segundo e o sexto termo, respectivamente, mais comentados da rede social.

Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil, com 1,47 milhão de votos dos eleitores mineiros. Boulos ficou em segundo, com 1 milhão de votos em São Paulo.