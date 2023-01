Golpistas presos serão enviados de volta a seus estados de origem

A decisão foi tomada em reunião do gabinete de crise nesta sexta-feira (13). O grupo apoia as investigações sobre os atos golpistas

Os manifestantes presos no último domingo (08) após invasão às sedes dos Três Poderes serão transferidos de volta para seus estados de origem.

A decisão foi tomada em reunião do gabinete de crise na manhã desta sexta-feira (13). O grupo apoia as investigações sobre os atos golpistas.

No último domingo, um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Na ocasião, foram presos cerca de 1.500 pessoas após o ato e no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.

Durante a reunião, ainda foi informado que as audiências de custódia dos presos devem acabar neste domingo (15).