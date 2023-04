Gleisi faz ressalva a arcabouço fiscal e planeja debater com Haddad

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), fez ressalvas à proposta de regra fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Catia Seabra

Brasília, DF

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), fez ressalvas nesta segunda-feira (10) à proposta de regra fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em substituição ao teto de gastos. Durante reunião do Diretório Nacional do partido, ela afirmou que a proposta de arcabouço ameaça inibir o crescimento econômico.



As declarações de Gleisi foram feitas no fim da tarde, horas depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sair em defesa de Haddad. Em reunião de balanço dos primeiros cem dias de governo, Lula disse ter certeza que o país colherá os frutos plantados pela proposta.



Já na reunião petista, Gleisi voltou a criticar as taxas de juros praticados no país. Sua preocupação é que haja uma combinação de uma política monetária restritiva com uma execução fiscal também inibidora de crescimento.



Ainda segundo participantes, ela informou que economistas alinhados ao PT serão chamados a debater a proposta do governo Lula. Muitos deles têm criticado publicamente o projeto.



A presidente do PT disse ainda que o próprio ministro da Fazenda será convidado a falar sobre o desenho do arcabouço. Durante a reunião, petistas questionaram o fato de desconhecerem o teor do projeto a ser formalmente apresentado pelo governo ainda esta semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O fato de os petistas não estarem inteiramente informados sobre o projeto deverá constar de nota a ser divulgada ainda nesta segunda.



Na reunião da manhã, Lula chegou a afirmar que teve o ímpeto de responder publicamente a um artigo duro sobre Haddad, sendo contido pelo ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Segundo petistas, ele se referia à entrevista do deputado Lindbergh Farias (PT), que, à Folha de S.Paulo, comparou o arcabouço à uma tentativa frustrada de pacto com diabo, descrito no livro “Grande Sertão: Veredas”.