O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, pode estar com a vida amorosa prestes a mudar. Solteiro desde que entrou no BBB 21, ele revelou durante a transmissão da 25ª Parada LGBTQIA+ de São Paulo, neste domingo, 6, que está “conversando com uma pessoa.”

Sem revelar o nome, Gil disse que ainda não encontrou o possível paquera pessoalmente, mas deu a entender que estava começando a se envolver amorosamente. “Estou conversando com uma pessoa e ela está tocando aqui (aponta para o coração). Começou a tocar”, disse.

Ao lado de Gil durante a transmissão, a cantora Raquel Virgínia brincou com o ex-BBB e pediu para ele ter cautela no envolvimento. “Não entrega seu coração para quem você não experimentou ao vivo, porque ao vivo é outra coisa”, contou.

A afirmação foi feita pelo ex-BBB após um internauta perguntar durante a transmissão se ele estava namorando. Antes de responder, Gil deu um recado sobre ser feliz. “A gente sofre tanto, mas a gente está sempre sorrindo. Com muita luta, com muita dor, mas a gente sorri”, declarou.

“Tem uma força que vem, que é de Deus ou de quem você acreditar, mas tem uma força que não é deste mundo e vem pra gente. Para ser feliz passando pelo que a gente passa é só essa força vindo mesmo.”

A 25ª Parada do Orgulho LGBT+ de SP ocorreu neste domingo pela internet e falou sobre o HIV. Além de Gil do Vigor, a transmissão do evento foi comandada por Hugo Gloss, Marcela McGowan, Caio Braz e Raquel Virgínia. “Hoje é um dia específico para que essa voz seja ouvida em uma proporção muito maior é extremamente importante para a gente gritar cada vez mais alto sobre respeito e amor”, declarou Gil.

Estadão Conteúdo